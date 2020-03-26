Во Франции за сутки от коронавируса умер 231 человек

За последние сутки во Франции от заболеваний, вызванных коронавирусом, умер 231 человек. Общее число смертей от COVID-19 на территории страны достигло 1331. Об этом сообщил в среду, 25 марта, генеральный директор управления здравоохранения республики Жером Саломон.

По его словам, 86% умерших — это люди старше 70 лет, передает ТАСС.

Всего во Франции было выявлено 25 233 случая заражения. Госпитализированы свыше 11,5 тыс. человек, из них около 2,8 тыс. пациентов находятся в реанимации.

«Почти 4 тыс. человек считаются вылеченными, они выписаны из больницы», — добавил он.

Саломон констатировал, что ситуация с распространением коронавируса во Франции продолжает ухудшаться. Он сообщил, что с 9 марта на территории страны было проведено почти 9 тыс. тестов на наличие коронавируса.

25 марта сообщалось, что с начала эпидемии нового коронавируса в мире скончались 20 499 заразившихся им человек.

Наибольшее число смертей зарегистрировано в Италии, где умерли 6820 зараженных. На втором месте по смертности Испания — 3434 человека. В китайской провинции Хубэй, с которой началось распространение вируса, зафиксировано 3163 смерти.