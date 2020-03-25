Испания запросила помощь у НАТО в борьбе с коронавирусом

Армия Испании запросила у остальных государств – членов НАТО аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а также экспресс-тесты на выявление коронавируса и средства индивидуальной защиты. Об этом в среду, 25 марта, заявил глава Генерального штаба Вооруженных сил страны Мигель Анхель Вильяройа.

Как сообщает агентство Reuters, Испания отправила запрос в сам Североатлантический альянс, после чего прошение о помощи будет передано всем странам-членам НАТО. Военачальник подчеркнул, что полученная от союзников помощь будет направлена на нужны гражданского населения страны для борьбы с коронавирусом.

Ранее в этот день сообщалось, что в Испании за последние сутки число зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 увеличилось на 8 тыс., погибших — на 738. Всего количество инфицированных в стране достигло 47 тыс. человек, число смертей — 3434.

24 марта стало известно, что при работе с пациентами в Испании коронавирусом заразились 5,4 тыс. медицинских работников. Это составило 14% от всех случаев заражения в королевстве.

В этот же день испанские СМИ допустили, что распространение коронавируса в стране может достичь больших масштабов, чем в Италии или Китае. С каждым днем болезнь в королевстве распространяется все шире и диагностируется там, где вспышек ранее замечено не было.

Вспышка заболевания COVID-19, вызванного новым коронавирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Затем болезнь быстро распространилась и была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 25 марта, в мире зафиксировано свыше 436 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 19 тыс. пациентов умерли, вылечились более 111 тыс.