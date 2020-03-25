Прямой эфир
Сюжет:

Испания запросила помощь у НАТО в борьбе с коронавирусом

0
Фото: REUTERS/Juan Medina
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Армия Испании запросила у остальных государств – членов НАТО аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а также экспресс-тесты на выявление коронавируса и средства индивидуальной защиты. Об этом в среду, 25 марта, заявил глава Генерального штаба Вооруженных сил страны Мигель Анхель Вильяройа.

Всё выключено: Испанию отправили в карантин
Еще одна европейская страна закрылась от окружающего мира

Как сообщает агентство Reuters, Испания отправила запрос в сам Североатлантический альянс, после чего прошение о помощи будет передано всем странам-членам НАТО. Военачальник подчеркнул, что полученная от союзников помощь будет направлена на нужны гражданского населения страны для борьбы с коронавирусом.

Ранее в этот день сообщалось, что в Испании за последние сутки число зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 увеличилось на 8 тыс., погибших — на 738. Всего количество инфицированных в стране достигло 47 тыс. человек, число смертей — 3434.

24 марта стало известно, что при работе с пациентами в Испании коронавирусом заразились 5,4 тыс. медицинских работников. Это составило 14% от всех случаев заражения в королевстве.

В этот же день испанские СМИ допустили, что распространение коронавируса в стране может достичь больших масштабов, чем в Италии или Китае. С каждым днем болезнь в королевстве распространяется все шире и диагностируется там, где вспышек ранее замечено не было.

Вспышка заболевания COVID-19, вызванного новым коронавирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Затем болезнь быстро распространилась и была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 25 марта, в мире зафиксировано свыше 436 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 19 тыс. пациентов умерли, вылечились более 111 тыс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В опустевшие города Испании начали заходить кабаны, косули и медведи
Экс-спикер испанского парламента вылечилась от коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020