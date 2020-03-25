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В Испании за сутки 738 человек умерли от коронавируса

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Фото: Global Look Press/Brais Gonzalez Rouco
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За последние сутки число зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 в Испании увеличилось на 8 тыс., погибших — на 738. Об этом в среду, 25 марта, сообщает агентство AS.

Всего число инфицированных в стране достигло 47 тыс. человек, число смертей — 3434.

24 марта стало известно, что при работе с пациентами в Испании коронавирусом заразились 5,4 тыс. медицинских работников. Это составило 14% от всех случаев заражения в королевстве.

В этот же день испанские СМИ допустили, что распространение коронавируса в стране может достичь больших масштабов, чем в Италии или Китае. С каждым днем болезнь в королевстве распространяется всё шире и диагностируется там, где вспышек ранее замечено не было.

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22 марта власти страны продлили действие режима повышенной готовности до 11 апреля в связи с пандемией. В правительстве призвали граждан к «ответственности и дисциплине» и объявили о введении ограничения на поездки граждан третьих стран на 30 дней.

Вспышка COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах.

По данным Worldometer на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 428 тыс. случаев заболевания, скончались более 19 тыс. человек, из больниц выписаны 109,9 тыс. пациентов. В России, по последней информации, диагностировано 658 случаев заражения, выздоровели 29 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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