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В опустевшие города Испании начали заходить кабаны, косули и медведи

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Фото: REUTERS/Jon Nazca
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Из-за карантина на фоне распространения коронавируса SARS-CoV-2 граждане Испании всё чаще сообщают о вторжении диких животных в опустевшие города. Об этом во вторник, 24 марта, пишет газета 20 Minutos.

Различные виды животных, обычно населяющих периферии городов, теперь продвигаются вглубь в поисках пищи.

По данным издания, в последние дни кабаны появлялись на центральных улицах Барселоны, а косуль видели в муниципалитете Чинчилья (провинция Альбасете), а в муниципалитете Кангас-дель-Нарсеа даже заметили бурого медведя.

Некоторые пользователи социальных сетей утверждают, что видели койотов, бродящих по улицам.

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Это в основном виды, которые питаются остатками пищи, оставленными людьми. Их появление в сельских населенных пунктах не раз было зафиксировано, однако существует мало прецедентов, когда их можно было увидеть так близко к центру крупных городов.

По данным международного статистического бюро Worldometer, количество случаев заражения новым типом коронавируса в Испании достигло 39,6 тыс., скончались 2,6 тыс. человек, из больниц выписаны 3,7 тыс. пациентов.

Ранее 24 марта испанские СМИ допустили, что распространение коронавируса в стране может достичь больших масштабов, чем в Италии или Китае. За сутки количество летальных исходов увеличилось на 462, что стало рекордным показателем с момента появления COVID-19 в стране. С каждым днем в Испании болезнь распространяется всё шире и диагностируется там, где вспышек ранее замечено не было.

В Испании введен режим повышенной готовности, который будет действовать до 11 апреля. Выезд для граждан третьих стран, кроме крайне необходимых поездок, ограничен. Граждан призывают к «гражданской ответственности и дисциплине».

Врач Андрей Рубцов, живущий в Мадриде, объяснил высокую смертность от коронавируса в Испании тем, что в стране высокая продолжительность жизни, а многие заболевшие являются лицами старшего возраста.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometers на 24 марта, всего в мире подтверждено свыше 382 тыс. случаев заболевания, скончались 16,5 тыс. человек.

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