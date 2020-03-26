Число заявок на пособие по безработице в США выросло за неделю на 3 млн

Количество первичных заявок на пособие по безработице в Соединенных Штатах Америки за неделю увеличилось на 3 млн и составило 3,28 млн. Об этом в четверг, 26 марта, сообщило министерство труда США на своей странице в Twitter.

Как сообщает агентство Reuters, рост числа заявок по безработице объясняется жесткими мерами по сдерживанию пандемии коронавируса, которая внезапно остановила страну, тем самым вызвав волну увольнений.

При этом экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали, что число заявлений возрастет только до 1 млн.

Отмечается, что данное количество запросов обновило рекорд 1982 года, когда в министерство поступило всего 695 тыс. заявок.

Ранее в этот же день сенат США одобрил пакет стимулирующих экономику мер, направленных на преодоление последствий распространения коронавируса, в размере $2 трлн.

25 марта посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва готова помочь Вашингтону в борьбе с распространением коронавируса.

По данным Worldometer на 26 марта, в США заразились коронавирусом 68,5 тыс. человек. 1036 людей скончались. Последние две недели в стране действует режим ЧС.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах.