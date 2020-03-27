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Казаки проследят за соблюдением запрета на заселение в кубанские отели

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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В Краснодарском крае на фоне распространения коронавируса вводятся ограничительные меры, включая запрет на заселение в отели. Контролировать соблюдение новых правил будут специальные мониторинговые группы, в которые войдут в том числе полицейские и казаки, сообщила региональная администрация в пятницу, 27 марта.

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Губернатор края Вениамин Кондратьев пояснил, что выселять туристов, которые уже находятся в отелях и санаториях, никто не будет, но новые заселения с 28 марта запрещены.

25 марта мэр Сочи Алексей Копайгородский призвал туристов воздержаться от посещения курорта в дни школьных каникул и во время нерабочей недели из-за угрозы рапространения коронавируса. Минимизация контактов между людьми сейчас жизненно важна, подчеркнул он. Местных жителей градоначальник попросил не посещать общественные места ради «здоровья и общего блага».

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. По данным Worldometer на 27 марта, на планете зарегистрировано свыше 549 тыс. случаев заболевания, умерли более 24 тыс. человек, вылечились — 128 тыс.

квПо состоянию на 27 марта, в России диагностировано 1036 случаев заболевания COVID-19, в том числе 196 — за последние сутки. 45 человек вылечились. Трое пациентов скончались. В Краснодарском крае лечение проходят девять человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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