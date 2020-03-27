Число случаев заражения коронавирусом в Ираке достигло 458

В Ираке число случаев заражения коронавирусом увеличилось до 458, при этом 40 человек скончались. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщает новостной портал Shafaq News со ссылкой на данные минздрава страны.

«Общее число инфицированных возросло до 458. Из них 122 человека излечились, 40 скончались», ― отметили в издании.

Ранее 22 марта сообщалось, что иракские власти продлили ранее введенный в ряде регионов комендантский час. Также был продлен и запрет на авиасообщение до 28 марта. Комендантский час продлен до субботы. Его действие не распространяется на сотрудников служб безопасности, здравоохранения, сферы обслуживания, а также дипломатов, работников СМИ и банковского и финансового секторов.

20 марта стало известно, что международная коалиция во главе с США в Ираке сократит свою численность, в том числе в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 27 марта, на планете зарегистрировано свыше 550 тыс. случаев заболевания, умерли более 24 тыс. человек, вылечились — 128 тыс.