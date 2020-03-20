Коалиция сократит военное присутствие в Ираке из-за коронавируса

Международная коалиция во главе с США в Ираке сократит свою численность, в том числе в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2, сообщает 20 марта, в пятницу, «РИА Новости» со ссылкой на сообщение командования коалицией.

«Коалиция вносит изменения в дислокацию в Ираке по двум причинам: запланированная ранее перегруппировка сил отображает успехи операции против «Даеш» (арабское название запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство», ИГ — Ред.) и в краткосрочной перспективе для защиты сил от пандемии коронавируса», — говорится в сообщении.

В сообщении также указано, что из-за угрозы коронавируса «силы безопасности Ирака приостановили всю подготовку, в связи с чем в предстоящие дни и недели коалиция временно отправит в свои страны часть инструкторов». В командовании отмечают, что инструктаж восстановится, как только ситуация стабилизируется.

Передислокация сил реализуется в координации с правительством Ирака.

«В перспективе мы планируем, что коалиция будет поддерживать силы безопасности Ирака с меньшего числа баз, меньшим числом специалистов», — заключается в сообщении. Названия баз и конкретные даты не указаны.

До недавнего времени в Ираке находились около 5,5 тыс. военнослужащих США.

Американские военные остаются в Ираке с 2003 года, когда была проведена операция по свержению Саддама Хусейна. С 2014 года США и их союзники осуществляют в Ираке и Сирии операцию против запрещенной в России ИГ. В Сирии они осуществляют операцию без официального разрешения властей страны.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря.

По данным международного статистического бюро Worldometers на 20 марта, во всем мире заразились более 245 тыс. человек, умерли более 10 тыс. инфицированных. Выздоровели более 88 тыс. человек. В России на текущий момент выявлены 253 случая заражения, 12 человек выздоровели.