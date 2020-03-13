США еще не развернули системы ЗРК Patriot в Ираке

США еще не развернули системы зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в Ираке. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявил командующий центральным командованием ВС США генерал Кеннет Маккензи.

«Они еще в нескольких днях от оперативной готовности», — приводит его слова «РИА Новости» в пятницу, 13 марта.

Ранее 13 марта сообщалось, что пять иракских военнослужащих погибли в результате бомбардировки со стороны американской армии. Также были ранены еще 11 солдат армии Ирака, двое из них в критическом состоянии.

Армия США нанесла удары по Ираку в ответ на ракетный обстрел военной базы Эт-Таджи, где размещены силы антитеррористической коалиции во главе с США, 11 марта. В результате атаки погибли трое американских военнослужащих. Кроме того, еще 12 человек получили ранения.

По данным коалиции, всего по базе было выпущено 18 ракет класса «Катюша» (реактивные снаряды). Самодельная пусковая установка находилась на грузовике в нескольких километрах от базы.