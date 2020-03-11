СМИ сообщили о взорвавшихся ракетах рядом с военной базой в Багдаде

Десять ракет «Катюша» в среду, 11 марта, упали на территории военной базы Эт-Таджи, расположенной к северу от иракского Багдада. Об этом сообщает телеканал Al Sumariya со ссылкой на заявление информационной службы безопасности.

Отмечается, в результате обстрела жертв нет.

В заявлении говорится, что недалеко от места было обнаружено колесо от автомобиля типа Kia Banco, в котором могла находиться взрывчатка.

Базу Эт-Таджи использует возглавляемая США международная антитеррористическая коалиция. В середине января базу также обстреляли. Тогда СМИ сообщали, что во время атаки на месте находились американские военнослужащие. На территории разорвались две ракеты, других подробностей не сообщалось.

12 января другая иракская авиабаза, Балад в провинции Салах-эд-Дин, где размещаются военные США, подверглась ракетному удару.

В начале января ВВС США ликвидировали главу иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани. В ответ КСИР нанес ракетные удары по американским военным базам в Ираке.