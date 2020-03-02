Несколько ракет разорвались вблизи посольства США в Багдаде

В ночь на понедельник 2 марта несколько реактивных снарядов упали в «зеленой зоне» Багдада, об этом сообщает арабский телеканал Al Hadath.

«Зеленая зона» — квартал в иракской столице, где находятся государственные учреждения и иностранные посольства, в том числе дипломатическая миссия США.

По предварительным данным ракеты были запущены из восточной части Багдада. Сработали сирены воздушной тревоги.

О пострадавших и разрушениях информации пока не поступало.

16 февраля несколько ракет упали возле посольства США в Ираке в «зеленой зоне» Багдада. Целью обстрелов стала база коалиции, которая находится в непосредственной близости от американского посольства.