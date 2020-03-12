Прямой эфир

Коалиция США подтвердила гибель трех военных в Ираке

0
Фото: Global Look Press/Zuma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Трое военнослужащих антитеррористической коалиции во главе с США погибли в среду, 11 марта, во время ракетного обстрела военной базы Эт-Таджи в Ираке, подтвердили в пресс-службе коалиции.

Гражданство военных и их имена не сообщаются, передает «РИА Новости».

Ранее в среду агентство Reuters сообщило о гибели в результате ракетного обстрела двух американцев и британца на базе Эт-Таджи. Кроме того, еще 12 человек получили ранения.

По данным коалиции, всего по базе было выпущено 18 ракет класса «Катюша» (реактивных снарядов). Самодельная пусковая установка находилась на грузовике в нескольких километрах от базы.

В ответ авиация США нанесла удары по базе иракского народного ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» на границе Сирии с Ираком.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
США атаковали базу иракского ополчения на границе с Сирией
На произвол семьи: спецпроект о том, как домашнее насилие превратилось в национальную угрозу
Почему женские истории о мужской агрессии не должны оставаться частным делом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020