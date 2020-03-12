Коалиция США подтвердила гибель трех военных в Ираке

Трое военнослужащих антитеррористической коалиции во главе с США погибли в среду, 11 марта, во время ракетного обстрела военной базы Эт-Таджи в Ираке, подтвердили в пресс-службе коалиции.

Гражданство военных и их имена не сообщаются, передает «РИА Новости».

Ранее в среду агентство Reuters сообщило о гибели в результате ракетного обстрела двух американцев и британца на базе Эт-Таджи. Кроме того, еще 12 человек получили ранения.

По данным коалиции, всего по базе было выпущено 18 ракет класса «Катюша» (реактивных снарядов). Самодельная пусковая установка находилась на грузовике в нескольких километрах от базы.

В ответ авиация США нанесла удары по базе иракского народного ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» на границе Сирии с Ираком.