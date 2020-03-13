США наносят ответные удары в Ираке после нападения на базу Таджи

Армия США наносит удары в Ираке в ответ на ракетную атаку в 11 марта, в результате которой погибли американские военнослужащие. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Телеканал Fox News отмечает, что целью могут быть поддерживаемые Ираном группы иракского ополчения.

База «Кэмп-Тадж» в Ираке, где размещены силы антитеррористической коалиции во главе с США, в среду, 11 марта, подверглась ракетному обстрелу. В результате атаки погибли трое военнослужащих антитеррористической коалиции во главе с США. Также сообщалось о 12 раненных.

По данным коалиции, всего по базе было выпущено 18 ракет класса «Катюша» (реактивных снарядов). Самодельная пусковая установка находилась на грузовике в нескольких километрах от базы.