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США атаковали базу иракского ополчения на границе с Сирией

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Фото: Global Look Press/Zuma
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Авиация США нанесла удары по базе иракского народного ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» на границе Сирии с Ираком. Об этом в четверг, 12 марта, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.

Отмечается, что авиаудары были нанесены в районе деревни Аль-Хурай провинции Анбар.

Вместе с тем сирийский гостелеканал al-Ikhbariya сообщает, что авиация «неустановленной принадлежности» наносит авиаудары по сирийской территории к юго-востоку от пограничного КПП «Аль-Букемаль». По данным телеканала «Аль-Хадас», по меньшей мере 18 бойцов иракских шиитских формирований погибли.

Атака стала ответом на ракетный обстрел в среду вечером иракской военной базы Эт-Таджи (севернее Багдада), где расквартированы американские военнослужащие. Более 15 небольших ракет попали на базу в 19:35. По данным СМИ, в результате обстрела погибли двое американских и один британский военнослужащий, еще 12 бойцов коалиции получили ранения.

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