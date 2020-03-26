Франция подтвердила вывод войск из Ирака на фоне коронавируса

Франция до нового распоряжения выводит свои войска из Ирака на фоне распространения нового коронавируса. Об этом со ссылкой на заявление французского генштаба сообщила газета Le Figaro.

Вывод войск начнется 26 марта. Решение по корректировке присутствия войск в Ираке и временной приостановке деятельности по обучению иракских сил безопасности было принято в связи с кризисом в области здравоохранения страны.

24 марта сообщалось, что число людей, которые скончались от коронавируса во Франции, достигло 1,1 тыс.. Ранее в тот же день во Франции ввели режим чрезвычайного санитарного положения из-за распространения нового коронавируса.

По последним данным, в стране более 25 тыс. заболевших, количество жертв — 1,3 тыс.

20 марта стало известно, что международная коалиция во главе с США в Ираке сократит свою численность, в том числе в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. По данным Worldometer на 25 марта, в мире заболели более 378 тыс. человек, вылечились более 101 тыс. пациентов, умерли 16 490 человек.