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Франция подтвердила вывод войск из Ирака на фоне коронавируса

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Фото: REUTERS/Christian Hartmann
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Франция до нового распоряжения выводит свои войска из Ирака на фоне распространения нового коронавируса. Об этом со ссылкой на заявление французского генштаба сообщила газета Le Figaro.

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Вывод войск начнется 26 марта. Решение по корректировке присутствия войск в Ираке и временной приостановке деятельности по обучению иракских сил безопасности было принято в связи с кризисом в области здравоохранения страны.

24 марта сообщалось, что число людей, которые скончались от коронавируса во Франции, достигло 1,1 тыс.. Ранее в тот же день во Франции ввели режим чрезвычайного санитарного положения из-за распространения нового коронавируса.

По последним данным, в стране более 25 тыс. заболевших, количество жертв — 1,3 тыс.

20 марта стало известно, что международная коалиция во главе с США в Ираке сократит свою численность, в том числе в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. По данным Worldometer на 25 марта, в мире заболели более 378 тыс. человек, вылечились более 101 тыс. пациентов, умерли 16 490 человек.

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