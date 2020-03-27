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Минздрав России обновил рекомендации по лечению COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Минздрав России выпустил обновленное постановление с рекомендациями по лечению COVID-19. Соответствующий документ появился в пятницу, 27 марта, на сайте министерства.

«Министерство здравоохранения Российской Федерации подготовило четвертую редакцию Временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», — говорится в документе.

Отмечается, что российские специалисты постоянно находятся в постоянном контакте с зарубежными коллегами и регулярно получают актуальную информацию о методах и практиках лечения коронавируса.

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В последней версии методических рекомендаций обновлен раздел, посвященный антибактериальной терапии при осложненных формах инфекции у беременных. Особое внимание уделено безопасности медработников и пациентов в части постконтактной профилактики COVID-19.

В Минздраве подчеркивают, что отправили новую версию рекомендаций во все регионы России.

24 марта в Минздраве разрешили назначение ибупрофена пациентам с коронавирусом. Это лекарство, по мнению врачей, можно использовать в лечении инфекции наравне с парацетамолом.

Главный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля – начале мая.

Подобные оптимистичные оценки прозвучали от заведующего лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета Михаила Щелканова, который уверен, что при лучшем сценарии пандемия коронавируса пойдет на спад к началу лета.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря.

По данным Worldometer на 27 марта, в мире больше 532 тыс. случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 24 тыс. человек, около 125 тыс. пациентов вылечились. В России число заболевших достигло 1036 в 58 субъектах страны.

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