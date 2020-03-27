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В Минпросвещения допустили продление школьникам каникул после 6 апреля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Министерство просвещения может продлить каникулы школьникам после 6 апреля. Такое заявление в пятницу, 27 марта, сделал глава ведомства Сергей Кравцов.

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«Как будет организован учебный процесс и продолжатся ли каникулы после 6 апреля, мы примем решение, исходя из эпидемиологической обстановки, в ближайшее время и всю информацию направим в регионы уже к середине следующей недели», — передает слова министра пресс-служба ведомства.

Ранее, в пятницу, член Совета Федерации Лилия Гумерова допустила продление учебного года в школах в случае неблагополучного развития эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

Накануне, 26 марта, Минпросвещения России призвало не доверять распространяемой в социальных сетях недостоверной информации о якобы досрочном завершении учебного года из-за распространения коронавируса.

С 23 марта российские школы в рамках экстренных мер по борьбе с коронавирусом ушли на каникулы, студенты переведены на дистанционный режим обучения.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря.

По данным Worldometer на 27 марта, в мире зафиксировано больше 532 тыс. случаев инфицирования, умерли свыше 24 тыс. человек, вылечились около 125 тыс. пациентов. В России число заболевших в пятницу достигло 1036 в 58 субъектах страны. Зафиксировано три летальных исхода.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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