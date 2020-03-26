Минпросвещения опровергло информацию о досрочном завершении учебного года

Минпросвещения России призвало не доверять распространяемой в социальных сетях недостоверной информации о якобы досрочном завершении учебного года из-за распространения коронавируса. Об этом в четверг, 26 марта, сообщили в пресс-службе министерства.

«Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года является ложной, подобных решений Министерством просвещения не принималось. Министерство просвещения рекомендует пользоваться официальными источниками информации. В вопросах образования прежде всего это официальный сайт министерства edu.gov.ru. На главной странице сайта функционирует регулярно обновляемый раздел рекомендаций по осуществлению образовательной деятельности в регионах в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации», — говорится в публикации.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что в Минпросвещении прорабатывается вопрос о досрочном прекращении учебного года в связи с коронавирусом.

Российские школы с 23 марта ушли на каникулы, студенты переведены на дистанционный режим обучения.

Для сдерживания распространения коронавирусной инфекции в России были введены экстренные меры. Во всех регионах действует режим повышенной готовности — ограничено проведение массовых мероприятий, в школах и вузах объявлены каникулы.

По состоянию на 26 марта, в России диагностировано 840 случаев заболевания COVID-19, в том числе 182 — за последние сутки. 38 человек вылечились. Двое пациентов скончались.

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