Прямой эфир
Сюжет:

В Кремле пообещали ознакомиться с письмом экономистов об антикризисных мерах

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 27 марта, прокомментировал послание экономистов об антикризисных мерах на фоне коронавируса.

«Любые точки зрения экономистов, экспертов заслуживают внимания. Не исключено, что с этой точкой зрения ознакомятся в штабе», — сказал Песков журналистам.

Он подчеркнул, что итоговое решение принимается руководством страны и, взвесив все предложения, правительство примет самое верное из них.

«Заберете вклад — вообще никакого дохода не будет»
Глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков — о том, как будут вычислять количество депозитов и их объем у россиян

Группа зарубежных и российских специалистов в области экономики написала открытое письмо о том, что необходимо сделать в стране, чтобы победить эпидемию коронавируса. В частности, речь идет о тотальном карантине, масштабной поддержке экономики, развитии тест-систем и доступности лекарств. Цифра, которая фигурирует в послании, от 5 до 10 трлн рублей. Послание опубликовано на странице экономиста Константина Сонина в Facebook.

25 марта президент России Владимир Путин выступил с официальным обращением к нации из-за распространения коронавируса в стране. В своем послании он предложил целый блок мер, направленных на поддержку граждан и предпринимательского сообщества.

В частности, президент предложил отсрочить налоги для малого и среднего бизнеса. Кроме того, он призвал ввести мораторий на шесть месяцев на подачу заявлений о банкротстве компаний из отраслей, оказавшихся в сложной ситуации из-за коронавируса.

Что касается граждан, то здесь он объявил о планах приравнять минимальный больничный к уровню МРОТ, увеличить пособия по безработице и ввести кредитные каникулы для тех, чьи доходы сократились на 30%.

В рамках профилактических мер против коронавируса Путин объявил следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.кв

По данным Worldometer на 27 марта, всего в мире подтверждено более 537 тыс. случаев заболевания, скончались 24 тыс. человек. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России достигло 1036, среди них три летальных исхода.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Роспотребнадзоре назвали число проведенных тестов на коронавирус
Восемь пациентов с коронавирусом в России находятся в реанимации

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020