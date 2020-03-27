В Кремле пообещали ознакомиться с письмом экономистов об антикризисных мерах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 27 марта, прокомментировал послание экономистов об антикризисных мерах на фоне коронавируса.

«Любые точки зрения экономистов, экспертов заслуживают внимания. Не исключено, что с этой точкой зрения ознакомятся в штабе», — сказал Песков журналистам.

Он подчеркнул, что итоговое решение принимается руководством страны и, взвесив все предложения, правительство примет самое верное из них.

Группа зарубежных и российских специалистов в области экономики написала открытое письмо о том, что необходимо сделать в стране, чтобы победить эпидемию коронавируса. В частности, речь идет о тотальном карантине, масштабной поддержке экономики, развитии тест-систем и доступности лекарств. Цифра, которая фигурирует в послании, от 5 до 10 трлн рублей. Послание опубликовано на странице экономиста Константина Сонина в Facebook.

25 марта президент России Владимир Путин выступил с официальным обращением к нации из-за распространения коронавируса в стране. В своем послании он предложил целый блок мер, направленных на поддержку граждан и предпринимательского сообщества.

В частности, президент предложил отсрочить налоги для малого и среднего бизнеса. Кроме того, он призвал ввести мораторий на шесть месяцев на подачу заявлений о банкротстве компаний из отраслей, оказавшихся в сложной ситуации из-за коронавируса.

Что касается граждан, то здесь он объявил о планах приравнять минимальный больничный к уровню МРОТ, увеличить пособия по безработице и ввести кредитные каникулы для тех, чьи доходы сократились на 30%.

В рамках профилактических мер против коронавируса Путин объявил следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

По данным Worldometer на 27 марта, всего в мире подтверждено более 537 тыс. случаев заболевания, скончались 24 тыс. человек. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России достигло 1036, среди них три летальных исхода.