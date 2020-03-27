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В Роспотребнадзоре назвали число проведенных тестов на коронавирус

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Около четверти миллиона единичных исследований на коронавирус было проведено в российских лабораториях. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщила пресс-служба Роспортебнадзора.

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«В центрах гигиены и эпидемиологии в субъектах Российской Федерации и в государственных лабораториях медицинских организаций в субъектах России обследовано 192 824 человека, проведено 249 960 исследований», ― цитирует сообщение «Интерфакс».

Ранее в этот день глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что примерно 10 тыс. человек, контактировавших с зараженными коронавирусом, остаются под наблюдением российских врачей.

В России за сутки зарегистрировано 196 новых случаев заражения коронавирусом, число заболевших достигло 1036. Количество регионов, в которых зафиксированы случаи инфицирования, увеличилось до 58. Больше всего новых заболевших в Москве — 157. 12 заразившихся в Крыму, восемь — в Подмосковье. Число жертв заболевания выросло до трех.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. По данным Worldometer на 27 марта, на планете зарегистрировано свыше 537 тыс. случаев заболевания, умерли более 24 тыс. человек, вылечились — 124,4 тыс.

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Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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