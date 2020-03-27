Попова рассказала о преимуществах новой тест-системы на коронавирус

Научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» разработал новую тест-систему, которая позволит определить наличие у человека иммунитета к новой коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Подготовленная «Вектором» новая тест-система <...> позволит нам определить, есть ли антитела к новому коронавирусу», — приводит ТАСС слова Поповой.

Кроме того, новый образец значительно ускорит проведение реакций на определение наличия или отсутствия коронавируса в организме.

«Хочу сказать, что сегодня должна быть зарегистрирована новая тест-система полимеразной цепной реакции, которая ускорит проведение реакции до 2,5 часа и значительно упростит ее в технологическом исполнении», — добавила Попова.

Главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова рассказала, что коронавирус циркулирует в двух разновидностях. Пока специалисты затрудняются точно сказать, вырабатывается ли после излечения устойчивость к обоим вариантам или же только к конкретному типу.

На прошлой неделе, 23 марта, Минздрав заявил о начале серийного производства тест-систем для диагностирования коронавирусной инфекции. Мощность выпуска — до 50 тыс. штук в сутки.

Кроме того, Росздравнадзор дал разрешение на использование российско-японской диагностической системы для выявления коронавируса SARS-COV-2.

По данным Worldometer на 27 марта, в мире больше 532 тыс. случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 24 тыс. человек, около 125 тыс. пациентов вылечились.

В России число заболевших достигло 1036 в 58 субъектах страны. Зафиксировано три летальных исхода.

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