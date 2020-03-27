Прямой эфир
Сюжет:

Попова рассказала о преимуществах новой тест-системы на коронавирус

0
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» разработал новую тест-систему, которая позволит определить наличие у человека иммунитета к новой коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Подготовленная «Вектором» новая тест-система <...> позволит нам определить, есть ли антитела к новому коронавирусу», — приводит ТАСС слова Поповой.

Кроме того, новый образец значительно ускорит проведение реакций на определение наличия или отсутствия коронавируса в организме.

«Хочу сказать, что сегодня должна быть зарегистрирована новая тест-система полимеразной цепной реакции, которая ускорит проведение реакции до 2,5 часа и значительно упростит ее в технологическом исполнении», — добавила Попова.

Легкое вдыхание: в Петербурге научились сокращать пребывание на ИВЛ
Это позволит уменьшить дефицит аппаратов и ускорить восстановление больных COVID-19

Главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова рассказала, что коронавирус циркулирует в двух разновидностях. Пока специалисты затрудняются точно сказать, вырабатывается ли после излечения устойчивость к обоим вариантам или же только к конкретному типу.

На прошлой неделе, 23 марта, Минздрав заявил о начале серийного производства тест-систем для диагностирования коронавирусной инфекции. Мощность выпуска — до 50 тыс. штук в сутки.

Кроме того, Росздравнадзор дал разрешение на использование российско-японской диагностической системы для выявления коронавируса SARS-COV-2.

По данным Worldometer на 27 марта, в мире больше 532 тыс. случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 24 тыс. человек, около 125 тыс. пациентов вылечились.

В России число заболевших достигло 1036 в 58 субъектах страны. Зафиксировано три летальных исхода.

1

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мишустин призвал распространить меры Москвы против COVID-19 на все регионы
Семь пациентов с коронавирусом вылечились в России за сутки

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020