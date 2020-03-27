Эксперты спрогнозировали рост цен на вино на фоне коронавируса

Россияне активно начали скупать крупы, в частности гречку, туалетную бумагу и алкоголь на фоне валютных колебаний и пандемии коронавируса. Эксперты Роскачества в пятницу, 27 марта, рассказали «Известиям», стоит ли делать гражданам алкогольные запасы и от чего зависит рост цен на данную продукцию.

Несмотря на то что курс доллара показал недавно существенный рост — до 30%, ситуация на импортном винном рынке России уже в корне отличается от той, что была в периоды предыдущих пиков валютных курсов в 2008 и 2014 годах. Теперь цены на вина регулируют сами розничные сети, так как они же импортируют алкоголь и пристально следят за динамикой потребительского спроса.

Руководитель рабочей группы Роскачества по созданию «Винного гида России» Артур Саркисян уверен, что подорожание все-таки произойдет, но постепенно — на 5–10% в течение первых недель. В первую очередь цены вырастут на недорогие вина. Однако если ситуация с курсами не выровняется, через полтора месяца можно ожидать и более серьезного роста цен. При этом Саркисян отметил, что населению не стоит бросаться скупать недорогие вина, так как они не станут лучше в процессе хранения.

Ограничения на фоне пандемии коронавируса, вплоть до закрытия многими странами границ, также повлияют на стоимость импортных вин. Практически все они поступают в страну через Прибалтику, где расположены склады, на которых на них наклеиваются российские акцизные марки для подтверждения уплаты косвенного налога. Этот акциз вырос с 18 до 31 рубля с начала года, но российские ритейлеры уже заранее запаслись импортным алкоголем по старым ценам, что поможет существенно сгладить повышение его стоимости на прилавках.

Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев уверен, что ждать глобального дефицита вина на рынке в ближайшие месяцы не стоит.

«В прошлом году в России был создан достаточно большой запас импортного вина, отечественные компании ввезли его почти на 50 млн литров больше, чем в 2018-м, в ожидании повышения акцизов», — заявил он.

В то же время эксперты уверены, что на российские вина курс валюты и коронавирус повлияют намного меньше, чем на импортные. Поэтому цены на них не покажут серьезных скачков. Новые проекты на рынке позволяют покупателю приобретать качественные напитки по доступным ценам и помогают отечественной продукции успешнее конкурировать с импортной. На конец апреля запланирована акция «Дни российских вин» в торговых сетях, которая выведет российские доступные наименования на полки магазинов.

«Роскачество продолжит информировать покупателей о качестве российских вин. В период роста спроса и объемов производства возможны некоторые проблемы с качеством, поэтому я советую выбирать российские вина, ориентируясь на рекомендации «Винного гида России», — говорит заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

Тем же, кто всё-таки решил запастись алкоголем, эксперты дали советы по его хранению. Так, в теплые месяцы для вина нужно оборудовать любое темное и не жаркое место в квартире или погреб на даче, так как балкон или лоджия под лучами солнца — не подходящее место.

Ранее, в пятницу, член Общественной палаты, глава проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ограничить продажу алкоголя из-за пандемии коронавируса. Он считает необходимым запретить продажу более одного литра алкоголя крепче 9% на человека при разовой покупке, пишет «Газета.ру».