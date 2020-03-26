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Во Владивостоке задержали судно с контрабандой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин
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В порту Владивостока задержали судно под флагом Сьерра-Леоне. На его борту обнаружили контрабанду. Об этом в четверг, 26 марта, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ по Приморскому краю.

Таким образом, пограничники пресекли контрабандный ввоз в Россию алкоголя и сигарет стоимостью в несколько миллионов рублей. Так, на борту находилось свыше 2 тыс. л алкоголя, а также больше 1,5 тыс. пачек сигарет различных марок. По предварительной оценке, общая стоимость контрабандной продукции составляет 3 млн рублей.

Всего пограничники обнаружили и изъяли 200 ящиков с алкоголем и 164 блока табачной продукции. Капитан судна не смог предоставить документы, подтверждающие законность происхождения товаров. Проводится проверка, вся продукция направлена на экспертную оценку, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Ранее 25 марта сообщалось, что контрабанду леса на 1,2 млн рублей обнаружили в Алтайском крае. 59-летний иностранец вывез лесоматериалы на сумму более 1,2 млн рублей по поддельным документам. Теперь ему грозит семь лет лишения свободы.

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