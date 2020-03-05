Спецслужбы Казахстана задержали организаторов поставок оружия из России

В Акмолинской области Республики Казахстан задержали членов транснациональной преступной группы, которая поставляла огнестрельное оружие и боеприпасы из России. Об этом сообщается на сайте Комитета национальной безопасности (КНБ) страны в четверг, 5 марта.

Нарушителей задержали 27 февраля во время проведения спецоперации с привлечением Службы специального назначения «А» КНБ республики и спецподразделения «Арлан» департамента полиции.

«Всего в ходе многоэтапной оперативной разработки органами национальной безопасности у организаторов контрабанды оружия изъяты 11 пистолетов Макарова и более 1,3 тыс. патронов к ним», — отметили в комитете.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция за это преступление — 15 лет лишения свободы.

В июле 2019 года КНБ пресекла в городе Шымкенте деятельность преступной группы, которая незаконно изготавливала и сбывала огнестрельное оружие. Охолощенное (демилитаризованное, предназначенное для стрельбы холостыми патронами) оружие завозили из России в Казахстан и в кустарных условиях переделывали в боевое.

Суд Аль-Фарабийского района Шымкента 6 февраля 2020 года вынес приговор четырем участникам этой преступной группировки. Так, К. Дрейлинг был признан виновным по ч. 4 ст. 287 УК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» и ч. 2 ст. 288 «Незаконное изготовление оружия». Его приговорили к лишению свободы сроком на пять лет.

Другого фигуранта, Ю. Разина, приговорили за совершение аналогичных преступлений к четырем годам лишения свободы. Р. Ибрагимова и В. Завзина осудили на три и четыре года условно соответственно.