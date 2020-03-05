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Роскачество дало советы по выбору розовых вин

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Фото: Depositphotos
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Роскачество рассказало, на что стоит обратить внимание при выборе российских розовых вин. Об этом говорится на сайте организации в четверг, 5 марта.

По словам специалистов, качественное розовое вино можно приобрести в пределах цены 300-400 рублей, для этого существуют определенные правила выбора.

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«Так, недорогие розовые вина лучше всего покупать не позднее, чем через год-полтора после сбора урожая, ориентируясь на свежий винтаж из имеющихся в продаже, а также на географические индикаторы «Вино защищенного географического указания» и «Вино защищенного наименования места происхождения», — рассказал заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

Эти метки свидетельствуют о том, что вино произведено на 100% из российского винограда. Маркерами могут служить и указание на этикетке сорта винограда. К тому же, стоит обращать внимание на цвет. Розовое вино хорошего качества обычно имеет цвет в широкой гамме от бледного «лососевого» до яркого розового, а желтоватый оттенок предостерегает об окислении, так как возникает при попадании прямого солнечного света.

Сухое розовое вино хорошо сочетается с легким салатом с морепродуктами, закусками со слабосоленой красной рыбой, оливками и молодыми сырами, с рыбой на пару или на гриле. К фруктам и ягодам больше подойдет полусухое розовое вино, а к десерту — полусладкое. «Вина со сладостью лучше охлаждать чуть сильнее, чем сухие – так они станут гармоничней», — советуют эксперты Роскачества.

Роскачество также рассказало о росте тренда на розовые вина. Еще 3-4 года назад их доля в ассортименте крупных торговых сетей не превышала 1%, а на сегодняшний момент она составляет уже около 4-5%. По итогам исследования, проводившегося в рамках «Винного гида России», почти половина из 35 образцов получила высокие оценки, а первые позиции рейтинга заняли розовые вина из крупнейших винодельческих регионов России — Крыма, Севастополя и Краснодарского края. Первые строчки заняли бренды Chateau Tamagne и Fanagoria.

20 февраля Роскачество представило рейтинг российских ликерных вин в рамках проекта «Винный гид России». В него вошли все типы ликерных вин по критерию цвета — красные, белые, розовые.

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