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Роскачество предупредило об уловках продавцов в преддверии 8 марта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Роскачество провело опрос среди мужчин и выяснило, что большинство респондентов при выборе подарка женщинам на 8 марта ведутся на уловки ритейлеров. Специалисты предупреждают о некоторых хитростях продавцов.

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Так, эксперты напоминают, что скидки в преддверии праздников являются лишь маркетинговым ходом. Незадолго до пика продаж продавцы поднимают цены, а потом предлагают скидки на то количество процентов, на которое была завышена цена.

Также скидки могут быть обусловлены устареванием товара. Например, это касается гаджетов. Перед выходом новой модели девайса, продавцы снижают цены на старые продукты того же производителя.

Иногда покупателям предлагается второй товар в подарок. В данном случае Роскачество советует сравнить цены на обе вещи на сторонней площадке. Как правило, таким образом ритейлер хочет избавиться от плохо продающегося товара.

Специалисты рекомендуют не верить обещаниям продавцов вернуть разницу в цене в случае, если конкуренты будут предлагать тот же товар дешевле. Не стоит доверять ритейлерам и в случае, когда они говорят, что товара осталось мало — таким образом продавцы пытаются создать искусственный дефицит.

«Реальные скидки, конечно, встречаются, но они зависят не от праздников, а от стратегии производителя», — приводит ТАСС сообщение Роскачества 4 марта.

В связи с этим эксперты советуют подбирать подарок сразу после новогодних праздников, чтобы приобрести его по выгодной цене до 23 февраля и 8 марта.

Ранее исследование сервиса «Авито» показало, какие подарки женщины хотели бы получить к 8 марта. Большинство участниц отдали предпочтение ювелирным украшениям, косметике и парфюмерии, а также подарочным сертификатам.

При этом чаще всего женщинам вручают конфеты и шоколад, гаджеты и белье, а также кастрюли и сковородки, рассказали в Гильдии маркетологов.

Около половины россиянок признались, что не планируют отмечать Международный женский день. Лишь каждая десятая жительница страны смогла похвастаться праздничным ужином от любимого человека, свидетельствует опрос проекта Hi-chef от Mail.ru Group.

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