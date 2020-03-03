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Названы самые желанные женщинами подарки на 8 Марта

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Фото: Depositphotos
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Исследование, проведенное сервисом «Авито», определило перечень подарков, которые россиянки более всего хотели бы получить в Международный женский день.

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Участницы опроса могли выбирать несколько вариантов ответа.

Большинство, 41%, высказались в пользу ювелирных украшений, 40% хотели бы получить в подарок косметику или духи. Порядка 31% опрошенных готовы сами выбрать необходимое в случае получения подарочного сертификата.

«23% нужны туристические путевки. Гаджеты интересны только 16% женщин», — цитирует 3 марта выводы исследования «РИА Новости».

Отмечается, что в этом году мужчины в целом угадали с презентами. При этом число желающих поздравить женщин с 8 Марта по сравнению с прошлым годом выросло с 90% до 93%.

Подарить косметику и парфюм планируют 43% респондентов, ювелирные украшения и подарочные сертификаты приобретут для своих дам 26% и 22% соответственно.

Самыми редкими подарками станут посуда (9%), книги (6%), алкоголь (4%) и животные (2%). Потратить 35% российских мужчин планируют до 3 тыс. рублей, 24% - от 3 до 5 тыс.

Исследование проводилось путем онлайн-опроса среди 3 тыс. жителей России старше 18 лет.

Ранее «Известия» сообщали, что в этом году россиянки получат на 8 Марта рододендроны, азалии и ранункулюсы из Европы, хризантемы из Японии, розы из Эквадора и гвоздики из Колумбии. Цветы из Южной Америки обойдутся в этом году на 10–15% дороже, чем в прошлогодние весенние праздники.

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