Весенний звон: букет к 8 Марта в этом году обойдется дороже на 10-15%

В этом году россиянки получат на 8 Марта рододендроны, азалии и ранункулюсы из Европы, хризантемы из Японии, розы из Эквадора и гвоздики из Колумбии . Самыми популярными цветами в Международный женский день станут розы и тюльпаны, а вот мимозы подарит своим спутницам только 1% мужчин. Цветы из Южной Америки обойдутся в этом году на 10–15% дороже, чем в прошлогодние весенние праздники, из-за плохих погодных условий на этом материке. Зато тюльпаны не подорожают: они преимущественно отечественные . Кроме цветов женщины получат в этом году на праздник косметику, аксессуары и мягкие игрушки. А также оригинальные презенты: съедобные и мыльные букеты, дизайнерские предметы интерьера и товары для взрослых.

Не мимозы, а розы

Цветы к 8 Марта в Россию привезли из десяти стран, сообщили «Известиям» в Федеральной таможенной службе (ФТС). Больше всего их поступило из Латвии (2,5 млн), Нидерландов (458,6 тыс.), Сербии (156,7 тыс.), Дании (139,1 тыс.) и Польши (111,2 тыс.). Из Европы к празднику в Россию везут розы, рододендроны, азалии и ранункулюсы.

В цветочных магазинах также можно будет встретить хризантемы из Японии, Вьетнама и Малайзии. Эквадор традиционно поставляет клумбовые розы с высоким стеблем, Кения — растения для декоративного украшения букетов, а Колумбия — гвоздики.

К 8 Марта продажи цветов вырастают более чем в десять раз, рассказали «Известиям» в ассоциации «Теплицы России». Самый высокий спрос в этот период на розы (45%), тюльпаны (25%) и хризантемы (15%), а мимозы оказались на последнем месте (1%).

цветы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— В этом году к 8 Марта цены на розы, хризантемы и прочие цветы вырастут на 10–15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это значительное повышение связано с плохими погодными условиями в Южной Америке. Однако розница не будет повышать отпускные цены в таких же пропорциях, поскольку существует ограничение, связанное с покупательной способностью населения. Она сегодня всё еще находится на достаточно низком уровне, — рассказал «Известиям» член Совета директоров ассоциации «Теплицы России» Александр Литвиненко. — На тюльпаны цены должны остаться на уровне прошлого года. Но если кто-то и решит их повысить, то не более чем на 5%. Это связано с тем, что на рынке сегодня много цветов отечественных производителей, которые за год не подорожали.

По словам эксперта, на стоимость цветов влияет и то, что к празднику необходимо вырастить и реализовать десятикратный объем продукции в очень короткие сроки. Для этого требуется дополнительные посадочный материал, производственные и складские помещения.

Кроме этого, в «праздничную» стоимость цветка входят и проценты по кредитам, которые необходимы для финансирования всей подготовительной работы. Наценку, безусловно, делают и розничные магазины. Как правило, она доходит до 80%.

На самом деле «праздничная торговля» позволяет отбить значительные затраты на увеличение объемов производства цветов к 8 Марта, отметил Александр Литвиненко. А также частично компенсировать сезонные спады в торговле цветами (июль, август, январь), когда даже при снижении отпускных цен не удается реализовать 100% выращенной продукции.

Подарки для взрослых

Интересно, что цветы на 8 Марта дарят в основном молодые и пожилые мужчины , выяснили аналитики исследовательского центра «Ромир». Траты мужчин среднего возраста (30–39 лет) на эту категорию товаров не увеличиваются.

В 2020 году мужчины старше 30 лет презентуют косметику (прирост продаж более 200%), шоколадные конфеты (+100%), а молодые при выборе подарка отдают предпочтения бытовой технике (прирост более 20%).

цветы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Зрелые мужчины, особенно женатые, всегда рационально относятся к подаркам и стремятся покупать то, что женщине точно понадобится дома , пояснила «Известиям» декан Высшей школы маркетинга и развития бизнеса ВШЭ Татьяна Комиссарова. А вот цветы относятся к категории нерациональных подарков, поэтому на них предпочитают сэкономить.

— Мужчины до 29 лет, как правило, не женатые, поэтому плохо ориентируются в интересах женщин, но точно знают, что они любят гаджеты. Кроме того, часто технику — смартфоны и аксессуары к ним — молодежь покупает для своих мам: сами они себе этого финансово позволить не могут и плохо разбираются в таких товарах, — пояснила эксперт.

Опрошенные Superjob женщины рассказали о самых необычных подарках, которые получили на 8 Марта в прошлом году. Среди них оказались дрель и другие инструменты для ремонта квартиры, сертификаты на различные мастер-классы, стихи и даже развод.

А Ozon отметил особый интерес в этом году к интимным презентам, а также тот факт, что в последние годы подарки к 8 Марта всё чаще выбирают женщины.

— Предпочтения различаются: мужчины дарят электронику, парфюмерию и ювелирные украшения, женщины чаще покупают в подарок аксессуары, товары для хобби и творчества, а также товары для взрослых , — пояснила «Известиям» директор по связям с индустрией и корпоративным отношениям Ozon Мария Заикина.

Она также заметила, что каждый год появляются новые тренды. Например, возрастающая популярность здорового образа жизни сказывается и на подходе к выбору подарка на 8 Марта — продажи спортивных товаров выросли на Ozon на 129% год к году, а чаще всего дарят аксессуары для домашних тренировок и спортивную одежду — ее продажи выросли с середины февраля на 196%. Духов стали больше покупать на 268%, а косметики и аксессуаров — на 200%.

В тройку популярных подарков на 8 Марта среди пользователей ресурса «Авито» вошли цветы, мягкие игрушки и торты или съедобные букеты. Также довольно высокий спрос на оригинальные подарки, например композиции из мыльных роз и дизайнерские предметы интерьера.