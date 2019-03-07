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Названы самые желанные женщинами подарки на 8 Марта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Большинство россиянок хотели бы получить в подарок на 8 Марта путевку на отдых. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Такой подарок хотели бы получить 38% женщин, еще 36% будут рады букету цветов, 23% ожидают билет на концерт или в театр.

Также в перечень желаемых презентов вошли подарочные сертификаты, смартфоны и другие гаджеты, бытовые приборы, ювелирные украшения, автомобили и косметика.

Однако планы мужчин, согласно данным исследования, несколько отличаются от желаний женщин.

Большинство в Международный женский день планируют подарить цветы, парфюмерию и конфеты.

«Две трети мужчин (68%) планируют преподнести близким женщинам цветы. В топ подарков для подруг и родственниц также входят парфюмерия, косметика (23%), конфеты, спиртное, деликатесы (22%), подарочные сертификаты (17%), а также сувениры, билеты на концерт, ювелирные украшения, бытовые приборы (по 10–– приводит сообщение ВЦИОМа ТАСС.

Еще 9% намерены подарить гаджеты, а 4% одежду и обувь. Путевки готовы приобрести своим дамам только 3%.

5 марта Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору цветов к празднику.

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