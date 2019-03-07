Шнуров высмеял траты мужчин на подарки к 8 Марта

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал шуточное стихотворение к 8 Марта и высмеял траты мужчин на подарки.

«Куда уходят бабки?

Никто не знает ведь.

Мелькают как их лапки,

Хотел бы посмотреть?

Вчера их было много,

В карманах, на счетах.

Манила их дорога,

Как перелетных птах», –– говорится в опубликованной в Instagram записи.

Певец отметил, что в преддверии Международного женского дня деньги «мигрируют».

«Карман обыкновенно

Пустел, но вместе с тем,

Достал последний чирик,

Отдал его не глядя.

Услышал панегирик, —

Иди работай, дядя!

Как рыцарь будь в доспехах,

Карманов нет у лат!

Ну всё прощай, успехов,

До следующих зарплат.

Ах, да! Восьмое Марта!

Подарок не забудь,

Перевести на карту.

Целую, милый, будь», –– сыронизировал Шнуров.

Стихотворение музыкант сопроводил фотографией надписи «8 Марта», выложенной из денежных купюр.

Ранее опрос показал, какие подарки женщины ожидают получить на 8 Марта и что мужчины собираются дарить своим дамам.