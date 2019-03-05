Названы самые популярные подарки на 8 Марта

Поздравить женщин с 8 Марта в этом году планируют 90% мужчин. При этом дарить они собираются в основном ювелирные украшения, косметику и подарочные сертификаты. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса Avito.

Опрос проводился среди 1,5 тыс. мужчин в первую декаду февраля показал, что подарить косметические средства планируют 35% мужчин, еще 31% подарит ювелирные украшения, 21% — подарочные сертификаты, а 15% — бытовую технику.

Еще 3% мужчин заявили о намерении подарить своим дамам автомобиль.

Эксперты отметили, что мужчины угадали с подарками.

«Женщины на 8 Марта хотели бы в первую очередь получить ювелирные украшения (43%), косметику и парфюмерию (34%), подарочные сертификаты (22%), а также бытовую технику и путевку (по 18%)», –– приводит «РИА Новости» данные исследования.

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