Игрушечный мир: кто и как делает подарки для наших детей

По данным организации, большинство сотрудников не были обучены. Кроме того, в некоторых случаях они работали по 11 часов и больше, хотя по действующим в КНР законам рабочий день ограничивается восемью часами. Некоторые работники сказали, что были вынуждены подписывать согласие на сверхурочную работу из страха увольнения, другие заявили, что перерабатывали потому, что прожить на заработок фабричного рабочего практически невозможно. Согласно отчету, на некоторых фабриках после всех вычетов рабочие получали менее $300 в месяц, что было ниже прожиточного минимума, установленного в этих провинциях