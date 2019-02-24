Игрушечный мир: кто и как делает подарки для наших детей

Китай — один из мировых лидеров по производству и экспорту игрушек. На мировом рынке страна занимает около 75% в этом сегменте, а объемы внутреннего рынка по итогам 2017 года эксперты оценивали более чем в $10 млрд. На фабриках, где эти игрушки производят, трудятся десятки тысяч человек — как выглядят их труд и условия, в которых они работают, можно увидеть в галерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Reinhard Krause
Именно фабрики в Китае производят игрушки для известных международных брендов — в том числе для кинокомпаний
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Фото: REUTERS/Darley Shen
Рабочий за набивкой плюшевого медведя на фабрике, расположенной в городе Ухань провинции Хубэй
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Фото: REUTERS/Nir Elias
Готовые игрушки поступают в отдел контроля качества, где каждую из них должны проверить специалисты (на фото: отдел контроля качества фабрики в провинции Цзянсу. Эта провинция — один из лидеров по уровню жизни и уровню развития промышленности)
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Фото: REUTERS
Большинство игрушек после проверки сразу отправляются на экспорт в Европу, США и Россию
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Фото: REUTERS
Во многом именно от труда этих людей зависит, получат ли дети по всему миру желанные подарки на Рождество или Новый год, а влюбленные — те самые плюшевые сердечки на День святого Валентина
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Фото: Getty Images/VCG
Однако условия, в которых они работают, до сих пор вызывают множество вопросов — даже если речь идет о предприятиях, которые сотрудничают с крупными международными компаниями
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Фото: Global Look Press/ZUMA/SIPA Asia/Song Weixing
Только в декабре 2018 года активисты из организации China Labor Watch (в переводе с английского — «Китайский трудовой надзор»), которая базируется в США, сообщили, что работники сразу нескольких фабрик пожаловались на опасные условия труда и низкую заработную плату
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Фото: REUTERS
По данным организации, большинство сотрудников не были обучены. Кроме того, в некоторых случаях они работали по 11 часов и больше, хотя по действующим в КНР законам рабочий день ограничивается восемью часами. Некоторые работники сказали, что были вынуждены подписывать согласие на сверхурочную работу из страха увольнения, другие заявили, что перерабатывали потому, что прожить на заработок фабричного рабочего практически невозможно. Согласно отчету, на некоторых фабриках после всех вычетов рабочие получали менее $300 в месяц, что было ниже прожиточного минимума, установленного в этих провинциях
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Фото: REUTERS
Среди тех, кто защищает права рабочих фабрик, — участники международной программы Ethical Toy Program (в переводе с английского — «Этичные игрушки»), которая представляет интересы рабочих по всему миру. В ответ на обвинения активистов из Китая представители программы заявили, что, по их данным, условия работы на местных фабриках сейчас «лучше, чем они когда-либо были»
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