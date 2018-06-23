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Рельсы–рельсы, шпалы–шпалы

Как детские железные дороги в СССР превратились в кузницу кадров
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Фото: РИА Новости

На фото: Ученица 10-го класса — машинист тепловоза на Малой Оренбургской детской железной дороге. 1959 год

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Фото: РИА Новости/Вайгенсберг

Юные железнодорожники обучаются профессии диспетчера. 1959 год

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Фото: РИА Новости/В. Каушанов
Малая детская железная дорога в Центральном парке культуры и отдыха им. В.В. Маяковского. 1 августа 1966 года
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Фото: ТАСС/Валентин Кузьмин

Стрелочник Малой московской детской железной дороги — ученик 5-го класса Саша Груткин. 3 июня 1969 года

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Фото: РИА Новости/Юрий Иванов

Юные проводники детской железной дороги ждут пассажиров. 1970 год

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Фото: ТАСС/Исаак Дынин

Начальник Ярославского отдела Северной железной дороги во время вручения ключей от тепловоза машинисту Ярославской детской железной дороги. 1970 год

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Детская Северо-Кавказская железная дорога им. Ю.А. Гагарина в Ростове-на-Дону. 1983 год

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Фото: ТАСС/Валентин Мастюков

Пассажиры вместе с родителями во время посадки в поезд «Чебурашка» на станции Пионерская детской железной дороги в поселке Кратово. 1 июля 1984 года

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Фото: ТАСС/Г. Быков

Во время отправления поезда со станции Комсомольская Оренбургской детской железной дороги

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Фото: ТАСС/Валентин Мастюков

Начальник смены станции Пионерская детской железной дороги в поселке Кратово Олег Кулешов (второй слева) во время обсуждения вопросов движения поездов со своими товарищами (слева направо): дежурным по отправлению Александром Волобуевым, старшим стрелочником Людмилой Сулиной и директором станции Игорем Кудрявцевым. 1 июля 1984 года

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Поезд на станции Спортивная детской железной дороги в Новосибирске перед церемонией открытия сезона движения поездов. 2016 год

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24 июня 1931 года в Тифлисе (современный город Тбилиси, Грузия) была открыта первая детская железная дорога (ДЖД) в СССР. Образовательно-развлекательный проект, уменьшенная копия настоящей железной дороги, пришелся по вкусу как самим школьникам, так и их родителям, поэтому в следующие шесть лет в различных городах Советского Союза было открыто порядка 20 подобных дорог. Следующая волна популярности ДЖД приходится на середину 1950-х годов, которая повторилась спустя еще 20 лет. Главной задачей ДЖД является воспитание будущих железнодорожников, которые бы смогли овладеть азами профессии уже в юном возрасте. Чаще всего ДЖД не имеют никакого транспортного значения и используются для перевозки пассажиров «из ниоткуда в никуда», но иногда способны выполнять и логистические функции. Самая длинная детская железная дорога построена в Забайкальском федеральном округе, между городом Свободный и деревней Бардагон расположились четыре станции. Протяженность узкоколейного полотна ДЖД составляет 11,6 км.

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