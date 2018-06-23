Рельсы–рельсы, шпалы–шпалы

24 июня 1931 года в Тифлисе (современный город Тбилиси, Грузия) была открыта первая детская железная дорога (ДЖД) в СССР. Образовательно-развлекательный проект, уменьшенная копия настоящей железной дороги, пришелся по вкусу как самим школьникам, так и их родителям, поэтому в следующие шесть лет в различных городах Советского Союза было открыто порядка 20 подобных дорог. Следующая волна популярности ДЖД приходится на середину 1950-х годов, которая повторилась спустя еще 20 лет. Главной задачей ДЖД является воспитание будущих железнодорожников, которые бы смогли овладеть азами профессии уже в юном возрасте. Чаще всего ДЖД не имеют никакого транспортного значения и используются для перевозки пассажиров «из ниоткуда в никуда», но иногда способны выполнять и логистические функции. Самая длинная детская железная дорога построена в Забайкальском федеральном округе, между городом Свободный и деревней Бардагон расположились четыре станции. Протяженность узкоколейного полотна ДЖД составляет 11,6 км.