Рельсы–рельсы, шпалы–шпалы
На фото: Ученица 10-го класса — машинист тепловоза на Малой Оренбургской детской железной дороге. 1959 год
Юные железнодорожники обучаются профессии диспетчера. 1959 год
Стрелочник Малой московской детской железной дороги — ученик 5-го класса Саша Груткин. 3 июня 1969 года
Юные проводники детской железной дороги ждут пассажиров. 1970 год
Начальник Ярославского отдела Северной железной дороги во время вручения ключей от тепловоза машинисту Ярославской детской железной дороги. 1970 год
Детская Северо-Кавказская железная дорога им. Ю.А. Гагарина в Ростове-на-Дону. 1983 год
Пассажиры вместе с родителями во время посадки в поезд «Чебурашка» на станции Пионерская детской железной дороги в поселке Кратово. 1 июля 1984 года
Во время отправления поезда со станции Комсомольская Оренбургской детской железной дороги
Начальник смены станции Пионерская детской железной дороги в поселке Кратово Олег Кулешов (второй слева) во время обсуждения вопросов движения поездов со своими товарищами (слева направо): дежурным по отправлению Александром Волобуевым, старшим стрелочником Людмилой Сулиной и директором станции Игорем Кудрявцевым. 1 июля 1984 года
Поезд на станции Спортивная детской железной дороги в Новосибирске перед церемонией открытия сезона движения поездов. 2016 год
24 июня 1931 года в Тифлисе (современный город Тбилиси, Грузия) была открыта первая детская железная дорога (ДЖД) в СССР. Образовательно-развлекательный проект, уменьшенная копия настоящей железной дороги, пришелся по вкусу как самим школьникам, так и их родителям, поэтому в следующие шесть лет в различных городах Советского Союза было открыто порядка 20 подобных дорог. Следующая волна популярности ДЖД приходится на середину 1950-х годов, которая повторилась спустя еще 20 лет. Главной задачей ДЖД является воспитание будущих железнодорожников, которые бы смогли овладеть азами профессии уже в юном возрасте. Чаще всего ДЖД не имеют никакого транспортного значения и используются для перевозки пассажиров «из ниоткуда в никуда», но иногда способны выполнять и логистические функции. Самая длинная детская железная дорога построена в Забайкальском федеральном округе, между городом Свободный и деревней Бардагон расположились четыре станции. Протяженность узкоколейного полотна ДЖД составляет 11,6 км.