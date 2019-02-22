Самым популярным подарком к 23 февраля оказался парфюм

Ожидания мужчин и планы женщин по поводу подарков к Дню защитника Отечества заметно различаются. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Большинство опрошенных мужчин (22%) хотели бы получить туристическую путевку. Дарить путевку собираются только 1% женщин, сообщает «РИА Новости».

Второе место в списке ожиданий занял автомобиль (17%), тройку замыкают билеты на концерт или в театр, а также ужин в ресторане (13%), столько же не против получить в подарок деньги.

При этом 35% женщин собираются дарить парфюм, 29% — сувениры, 16% — одежду и обувь. Третье место заняли спиртные напитки (13%). 12% респонденток планируют вручить мужчинам деньги, по 8% — игрушки, билеты на концерт, ужин в ресторане или книгу. В число популярных презентов попали гаджеты (7%) и бытовая техника (6%). 11% не планируют ничего дарить.

Стандартный набор «дезодорант, парфюмерия и носки» преподнесут 12% женщин.

На вопрос, считают ли они 23 февраля праздником, положительно ответили около половины россиян. Чуть меньше — 40% — считают, что это праздник только для служивших в армии. 7% назвали этот день праздником для тех, кто служит сейчас, 3% — обычным выходным.

Ранее в феврале ВЦИОМ выяснил, что около 60% россиян в данный момент влюблены. Больше всего влюбленных среди людей в возрасте от 25 до 34 лет (72%).