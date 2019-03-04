Синоптики рассказали о погоде на 8 марта

В Международный женский день, 8 марта, в Москве и Подмосковье потеплеет до +8 градусов. Об этом агентству «Интерфакс» 4 марта рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, температура воздуха начнет увеличиваться с начала недели. Так, столичные термометры 5 марта покажут 5 градусов тепла. Снег сменится дождем и порывистым ветром.

Ночью и утром 6 марта температура вновь упадет, а к вечеру достигнет –12. Однако похолодание будет недолгим.

2 марта синоптики рассказали, что москвичам не стоит ждать ранней весны в столице. В этом году снежный покров, плотность которого выше нормы, сохранится в городе до конца месяца, а периоды потепления будут чередоваться с незначительными похолоданиями.