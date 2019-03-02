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Весна придет в Москву в конце марта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Москвичам не стоит ждать ранней весны в столице, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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По его словам, в этом году снежный покров, плотность которого выше нормы, сохранится в городе до конца месяца, а периоды потепления будут чередоваться с незначительными похолоданиями.

«Температура в Москве в марте будет около и выше нормы, периоды заморозков и оттепели в течение месяца будут чередоваться <…> Сойдет он (снег. — Ред.) только в конце марта – начале апреля», — цитирует Вильфанда ТАСС.

По данным Гидрометцентра, в субботу, 2 марта, в Москве ожидается переменная облачность, без осадков. Столбик термометра в городе покажет –6…–4 градусов и –9 по области. Ветер будет дуть северо-западный 5–10 м/с. Атмосферное давление составит 740 мм рт. ст.

В воскресенье, в столице потеплеет до –1…1 градуса. Синоптики прогнозируют осадки, местами возможна метель. Ветер сменится на юго-западный с порывами до 17 м/с. Атмосферное давление составит 734 мм рт. ст.

28 февраля сообщалось, что в первую рабочую неделю марта в российской столице ожидается оттепель. Температура воздуха в мегаполисе прогреется до +8 градусов.

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