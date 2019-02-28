В Москве потеплеет до плюс 8 на следующей неделе

Воздух прогреется до плюс 8 градусов в начале следующей недели в Москве и Подмосковье. Об этом передает РИАМО со ссылкой на ведущего специалиста Гидрометцентра России Анатолия Цыганкова.

«Пойдет потепление. Уже 5 и 6 марта днем уже очень тепло — плюс 3 — плюс 8, по прогнозу предварительному на 5 марта, плюс 2 — плюс 7 — на 6 марта днем», — пояснил сотрудник метеослужбы.

Но синоптики ожидают, что в конце текущей недели жителей столичного региона ожидает 16-градусный мороз. Агентство городских новостей «Москва» уточняет, что первый день весны принесет снегопад и метель, а вслед за этим температура воздуха станет понижаться.

О возвращении в столицу январских морозов также заявил специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.