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Вильфанд пообещал январские морозы в первые дни весны

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Январские морозы до минус 11-16 градусов вернутся в Москву в первые весенние выходные, 2 и 3 марта. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По прогнозам синоптика, в первый день марта погода будет довольно теплой, температура в столице продержится на нулевой отметке. При этом местами возможен мокрый снег, метель и ветер с порывами до 12-17 м/с, а также сильная гололедица. 

«2 марта в столицу вернется по-настоящему зимняя погода: ночная температура минус 9-11, дневная минус 4-6. При этом будет солнечно, местами возможен небольшой снег», — цитирует ТАСС Вильфанда.

Суровая зимняя погода сохранится и в воскресенье, 3 марта. Ожидается, что столбики термометров в столице ночью упадут до минус 11-16 градусов. Днем циркуляция воздуха изменится, и температура повысится до 1-6 градусов мороза.

Ранее синоптики предупредили жителей Москвы о магнитной буре 1 марта. По словам специалистов, погодный фон будет неустойчивым уже 28 февраля. 

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