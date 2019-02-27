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Синоптики спрогнозировали магнитную бурю в Москве

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Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox
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Магнитная бурая ожидается в Москве в пятницу, 1 марта. Об этом «РИА Новости» рассказала главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова.

По словам специалиста, погодный фон будет неустойчивым уже 28 февраля. 1 марта ожидаются периоды магнитной возмущенности.

Позднякова добавила, что проявления магнитной бури могут негативно сказаться на самочувствии метеочувствительных людей, пишет «Газета.ру».

Ранее 27 февраля сообщалось, что в Москве 27 февраля атмосферное давление приблизится к рекордно низким показателям — около 725 мм рт. ст.

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