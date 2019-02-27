Прямой эфир

Москвичей научат правильно кормить уток

0
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Стенды с рекомендациями по кормлению уток и специальные палатки с качественным кормом для птиц появятся в Москве в 2019 году. Об этом сообщил глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

По его словам, одной из причин гибели водоплавающих птиц летом является их перекармливание. Кроме того, часто уток кормят не тем, чем они должны питаться. В связи с этим на всех особо охраняемых природных территориях (ООПТ), где есть водоемы водоплавающих птиц, установят стенды с инструкциями по кормлению уток и палатки с качественным кормом, передает агентство городских новостей «Москва».

В начале февраля сообщалось, что жители и гости Москвы смогут создать подкормку для птиц в виде рисунков на снегу в семи городских парках в рамках экологического фестиваля «Снежный холст», который продлится до 10 марта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Самая крупная птица России попала в фотоловушку в Приморье
Птицы впали в депрессию из-за московской погоды

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017