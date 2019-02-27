Москвичей научат правильно кормить уток

Стенды с рекомендациями по кормлению уток и специальные палатки с качественным кормом для птиц появятся в Москве в 2019 году. Об этом сообщил глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

По его словам, одной из причин гибели водоплавающих птиц летом является их перекармливание. Кроме того, часто уток кормят не тем, чем они должны питаться. В связи с этим на всех особо охраняемых природных территориях (ООПТ), где есть водоемы водоплавающих птиц, установят стенды с инструкциями по кормлению уток и палатки с качественным кормом, передает агентство городских новостей «Москва».

В начале февраля сообщалось, что жители и гости Москвы смогут создать подкормку для птиц в виде рисунков на снегу в семи городских парках в рамках экологического фестиваля «Снежный холст», который продлится до 10 марта.