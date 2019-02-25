Синоптики пообещали метели и морозы в начале весны в Москве

Синоптики спрогнозировали метели и морозы до -12 градусов в начале весны в Москве. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказала ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

По словам специалиста, ночью и днем 1 марта температура воздуха составит от 0 до -5 градусов, в течение суток ожидается снег и ветер с порывами до 6–11 м/с. В ночь на 2 марта ожидается мороз до -7…-12 градусов, местами снег и метель.

Макарова подчеркнула, что у синоптиков принято называть март «зимним месяцем». Кроме того, уточнила метеоролог, предсказать приход весны в столицу невозможно. Вместе с тем, по итогам 30-летних наблюдений, новый климатический сезон наступает в течение последних пяти дней месяца, когда температура воздуха преодолевает отметку в 0 градусов.

Ранее 25 февраля сообщалось, что в начале наступившей недели в Москве будет оттепель, однако характер погоды в большинстве регионов центральной России определит арктический воздух.