Прямой эфир
Сюжет:

Синоптики рассказали о сроках прихода весны

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Наступившая рабочая неделя в столичном регионе начнется с оттепели, однако характер погоды в большинстве регионов центральной России определит арктический воздух. Устойчивое потепление и климатическая весна придут в Москву во второй половине марта.

Как рассказал «Российской газете» руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев, эта неделя в большинстве центральных регионов будет относительно теплой. Столбики термометров в темное время суток покажут от –4 до +1 градуса, а днем ожидается повышение температуры воздуха до +4.

Похолодание придет с середины недели, тогда ожидается понижение ночной температуры воздуха до –3…–9 градусов, днем будет не теплее –5. В Москве в понедельник и вторник термометры покажут +4 градуса, возможны небольшие дожди. Будет ветрено, скорость ветра при порывах будет достигать 18 м/с. 

Атмосферное давление в течение недели будет падать и к ее концу приблизится к 735 мм ртутного столба. По словам Голубева, погода в европейской части России будет переменчива, морозы и оттепели в конце февраля и начале марта будут сменять друг друга. Устойчивое потепление придет в центр России не ранее второй половины марта.

Синоптики напоминают, что по климатическим характеристикам март является зимним месяцем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Москвичей предупредили о потеплении в последнее воскресенье зимы
Москвичей на наступившей неделе ждет теплая погода и слякоть

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017