Синоптики рассказали о сроках прихода весны

Наступившая рабочая неделя в столичном регионе начнется с оттепели, однако характер погоды в большинстве регионов центральной России определит арктический воздух. Устойчивое потепление и климатическая весна придут в Москву во второй половине марта.

Как рассказал «Российской газете» руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев, эта неделя в большинстве центральных регионов будет относительно теплой. Столбики термометров в темное время суток покажут от –4 до +1 градуса, а днем ожидается повышение температуры воздуха до +4.

Похолодание придет с середины недели, тогда ожидается понижение ночной температуры воздуха до –3…–9 градусов, днем будет не теплее –5. В Москве в понедельник и вторник термометры покажут +4 градуса, возможны небольшие дожди. Будет ветрено, скорость ветра при порывах будет достигать 18 м/с.

Атмосферное давление в течение недели будет падать и к ее концу приблизится к 735 мм ртутного столба. По словам Голубева, погода в европейской части России будет переменчива, морозы и оттепели в конце февраля и начале марта будут сменять друг друга. Устойчивое потепление придет в центр России не ранее второй половины марта.

Синоптики напоминают, что по климатическим характеристикам март является зимним месяцем.