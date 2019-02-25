Москвичей на наступившей неделе ждет теплая погода и слякоть

В Москве на этой неделе ожидается потепление до плюс 4 градусов и слякоть. Об этом 24 февраля сообщили в центре погоды «Фобос».

При этом отмечается, что среда станет исключением, поскольку в регион прорвутся арктические воздушные массы, и из-за этого температура не поднимется выше 3 градусов мороза.

Ранее, 23 февраля, сообщалось, что синоптики рассказали о мартовской погоде в столице. По их словам, в первый весенний месяц температура воздуха в целом будет держаться в пределах нормы или даже чуть выше.