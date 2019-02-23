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Синоптики рассказали о мартовской погоде в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В марте температура воздуха в Москве в целом будет держаться в пределах нормы или даже чуть выше ее. Об этом в субботу, 23 февраля, сообщил глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Специалист отметил, что по климатическим характеристикам март является зимним месяцем, поэтому «возможны и холодные периоды». Он не исключил, что порой столбики термометров будут сильно опускаться, передает ТАСС

13 февраля сообщалось, что синоптики назвали сроки прихода настоящей весны. По их словам, она придет в Москву только в конце марта.

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