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Синоптики рассказали о погоде в Москве 21 февраля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Метель и до минус двух градусов ожидаются в Москве в четверг, 21 февраля, сообщили в Гидрометцентре.

Синоптики предупредили жителей столицы о сильном снеге и вероятны порывах ветра до 18 м/с.

В связи с этим 21 февраля в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности, отмечает ТАСС.

В Подмосковье температура воздуха днем будет колебаться от минус пяти до нуля градусов. В ночь на пятницу столбики термометров в столице покажут до минус 12 градусов. В Московской области — до 15 градусов мороза.

Накануне в Гидрометцентре рассказали о погоде в России в конце зимы. Ожидается, что в ближайшую декаду температура воздуха будет выше нормы.

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