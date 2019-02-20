Синоптики предупредили москвичей о метели

В Гидрометцентре России предупредили жителей столичного региона о приближающейся метели и кратковременном похолодании. По словам синоптиков, непогода может начаться днем в четверг, 21 февраля.

«В течение сегодняшнего дня (20 февраля. — Ред.) погода в столичном регионе будет преимущественно облачной. В Москве с 15:00 до 18:00 ожидаются небольшие осадки», — говорится в сообщении, которое цитирует агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что ночью в столице пройдет снег, а ветер усилится до 15 м/с. Температура воздуха опустится до 0...-2 градусов.

«Завтра днем, когда центр циклонического вихря окажется над Поволжьем, снегопад усилится, местами закружит метель при ветре до 13–18 м/с, температура воздуха начнет понижаться», — добавили синоптики.

Ожидается, что в пятницу, 22 февраля, порывы ветра местами будут достигать 15–20 м/с, а температура воздуха составит минус 8–10 градусов днем и минус 10–12 ночью.

Ранее 20 февраля сообщалось, что конец зимы может порадовать россиян весенней погодой.