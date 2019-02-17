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Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Облачная погода с сильным ветром и небольшими осадками ожидается в Москве в воскресенье, 17 февраля, передает Гидрометцентр РФ.

По прогнозам синоптиков, днем воздух в столице прогреется до +2 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до 5 градусов ниже нуля. В Подмосковье возможны заморозки до –8 градусов.

В воскресенье в Москве и области ожидается западный, северо-западный ветер со скоростью 7–12 м/с, местами его порывы могут достигать 20 м/с. Атмосферное давление составит 736 мм ртутного столба.

В МЧС попросили москвичей соблюдать осторожность в связи с усилением ветра и гололедицей в городе. Автомобилистов призывают снизить скорость, увеличить дистанцию и не парковать машины у деревьев и слабо закрепленных конструкций. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться от ветра под деревьями.

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