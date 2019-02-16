Трое мужчин провалились под лед Москвы-реки на северо-западе столицы. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе городского департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

Инцидент произошел в районе Троице-Лыково. Пострадавших удалось спасти благодаря тому, что очевидцы позвонили в службу 112. На место происшествия прибыли работники поисково-спасательных станций «Серебряный Бор», «Строгино» и «Татарово». Как выяснилось, провалившиеся под лед мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.

В начале февраля сотрудникам МЧС удалось спасти троих мужчин, которые ушли под лед на Веселовском водохранилище в Сальском районе Ростовской области.