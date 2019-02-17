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МЧС предупредило об усилении ветра в Москве

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Жителей Москвы просят соблюдать осторожность в связи с усилением ветра и гололедицей в городе, сообщили в столичном главке МЧС.

Как уточнили в ведомстве, погода ухудшится в ближайшие два часа, сильный ветер с порывами до 13-18 м/с сохранится до утра воскресенья.

Автомобилистов призывают снизить скорость, увеличить дистанцию и не парковать машины у деревьев и слабо закрепленных конструкций. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться от ветра под деревьями. 

В пятницу, 15 февраля, в Москве был установлен температурный рекорд этой зимы — воздух прогрелся до плюс 2,9 градуса. В центре «Фобос» сообщили, что в выходные погода в столице будет останется теплой. В субботу столбики термометров останутся на отметке 0…плюс 2 градуса, а в воскресенье дневная температура составит от минус 2 до 0 градусов.

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