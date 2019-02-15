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В Москве установлен температурный рекорд этой зимы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В пятницу, 15 февраля, температура воздуха в Москве поднялась до плюс 2,9 градуса, что является рекордным значением для зимы 2018–2019 годов. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

По ее словам, до этого максимальной температурой считалась отметка плюс 2,8 градуса. Она отмечалась 18 января, а также 4 и 5 февраля.

Как сообщили «Газете.ру» в центре «Фобос», в выходные погода в столице также останется достаточно теплой. В субботу столбики термометров останутся на отметке 0…плюс 2 градуса, а в воскресенье дневная температура составит от минус 2 до 0 градусов.

13 февраля сообщалось, что снегопад в Москве побил рекорд 1995 года. С начала суток выпало 11 мм осадков, что составляет пятидневную норму. Непростые погодные условия осложнили дорожную обстановку в мегаполисе, в столичных аэропортах задержаны или отменены больше 30 рейсов.

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